Spalletti, che lite col tifoso dell’Inter: “Ti puoi levare dai cogl… sennò si va fuori” | Video

Inizio di ritiro decisamente movimentato per l’Inter e per Luciano Spalletti, neo tecnico dei nerazzurri.

Sabato, quando il lavoro pre campionato d Risicone di Brunico era iniziato soltanto da due giorni, l’ex allenatore della Roma ha infatti avuto un confronto per nulla pacato con un tifoso arrivato in Trentino per salutare i calciatori.

Spalletti, che lite con il tifoso dell’Inter

A far scattare la scintilla sembra sia stato un insulto che proprio il tifoso avrebbe rivolto ad Andrea Ranocchia, tornato all’Inter dopo le esperienze in prestito alla Sampdoria e all’Hull City ma evidentemente non tornato - o forse mai entrato - nel cuore dei sostenitori nerazzurri.

A quel punto, mentre i calciatori sudavano, Spalletti ha lasciato il campo da gioco e si è diretto verso gli spalti, puntando proprio il contestatore solitario. “Se te vieni subito a fare lo scemo così ti puoi proprio levare dai coglioni”, ha attaccato il mister - accolto dagli applausi di tutti - con il solito accento toscano.

Spalletti risponde al tifoso che insulta Ranocchia

E ancora: “Sono - riferito ai giocatori - a fare fatica per cui, per piacere, non fare così perché sennò si diventa scomodi con te”. Messo all’angolo, il tifoso ha tentato una redenzione estrema - “La sentiamo troppo l’Inter”, ha urlato - che evidentemente non ha soddisfatto l’allenatore di Certaldo, che anzi ci è andato giù ancora più duro, passando quasi alle minacce verbali.

“Ho capito ma non rompere i coglioni, noi non si rompe i coglioni a te, tu non rompi i coglioni a noi e siamo pari - ha ribadito Spalletti -, perché sennò si viene fuori e ti si fa vedere che siamo come te. Non ridere - ha concluso, col dito puntato -, perché ti si fa vedere che siamo come te”.