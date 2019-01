Ferito alla gamba a colpi di fucile: grave un uomo di 30 anni. Le immagini dei soccorritori

Era all'interno di un bar, seduto in prossimità del bancone, quando un uomo ha sparato un colpo di fucile al suo indirizzo, per poi scappare senza, apparentemente, lasciare tracce. L'agguato è avvenuto a Milano in via Quinto Romano, nel quartiere Baggio.

Il 30enne è stato colpito all'interno della coscia destra, ma c'è il sospetto che il proiettile abbia intaccato anche il femore. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 che hanno trasportato l'uomo al Niguarda.