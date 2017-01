Nella serata di domenica 1 gennaio un uomo di 30 anni è stato gambizzato in via IV Novembre a Corsico. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all'ospedale San Paolo. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Corsico per gli accertamenti del caso. (Immagini B&V Photographers)