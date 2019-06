Pusher armati, assalti a colpi di fucile e droga: ecco il fortino di "Gomorrakech". Video

I pusher che passeggiano sui tetti con pistola e fucili in mano.La coda dei clienti per comprare una dosa. E gli spacciatori, ben contenti, che contano i soldi dei loro affari. Eccole le immagini, terribilmente reali, che i carabinieri hanno registrato nell'ex Snia di varedo, la fabbrica trasformata nei mesi in un bazar della droga.

Nei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale di Monza, in un blitz che ha visto impegnate anche le "teste di cuoio", hanno liberato l'area dagli spacciatori e hanno arrestato undici persone - dieci uomini nordafricani e una donna italiana - che sono accusate a vario titolo di traffico di droga, porto abusivo di arma fuoco, lesioni personali e tentato omicidio.

L'ex Snia nel giro di un mese stata teatro di tre tentati omicidi, tutti arrivati per il controllo dello spaccio con quelli che i carabinieri definiscono "mirati assalti armati ad opera di una gang di spacciatori estromessa dalla remunerativa gestione della piazza". Tanto che investigatori e inquirenti, senza troppi giri di parole, parlano di una "Gomorra in declinazione nordafricana". Una Gomorra tremendamente vera sulla quale, però, adesso sono calati i titoli di coda.