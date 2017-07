L’anonimo “uomo ragno” che ha tappezzato piazza Duomo e la Galleria di graffiti | Video

Decine di graffiti con il volto di Spider-Man sono comparsi nel centro di Milano nelle zone comprese tra piazza Della Scala, piazza Duomo e piazza San Babila. In particolare è stato preso di mira corso Vittorio Emanuele II, la tecnica utilizzata sembra essere quella dello "stencil" che permette di riprodurre lo stesso segno decine di volte in tempi brevissimi grazie all’utilizzo di una mascherina per il disegno. Le immagini registrate dalle telecamere della zona potrebbero dire di più, intanto gli investigatori del nucleo tutela decoro urbano della Polizia locale hanno informato la Procura. E c'è chi parla di "guerrilla marketing" in vista dall'uscita del nuovo film di Spider-Man