La colonna di San Siro che "ruota su se stessa": l'effetto ottico

«Osservare la gente che lascia lo stadio di calcio di San Siro a Milano mi fa credere che l'intera struttura a spirale si stia muovendo». Con queste parole il fotografo inglese Daniel Holland ha pubblicato, su Twitter, il video di una delle colonne del Meazza alla fine di una partita di calcio.

L'effetto ottico è impressionante: sembra che la spirale della colonna si muova, ruoti su se stessa. In realtà, come è ovvio, si tratta di un effetto ingannevole: a muoversi sono soltanto le persone che scendono per raggiungere l'esterno dello stadio.

Non si tratta di una novità: l'effetto era già noto. Ma di tanto in tanto torna virale, come è avvenuto in questo caso: il video, postato su Twitter il 3 ottobre, mentre scriviamo ha totalizzato ben 1 milione e 200 mila visualizzazioni.