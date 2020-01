Milano, spray al peperoncino in una classe di scuola media: intervengono tre ambulanze del 118

Ancora un episodio di spray al peperoncino in una classe di giovanissimi a Milano. L’episodio è accaduto alla scuola secondaria Leone Tolstoj di via Zuara, dove intorno alle 11 le autoambulanze del 118 sono state allertate per una possibile intossicazione.

A causare l’allarme un gruppo di alunni che avrebbe spruzzato la sostanza al peperoncino all’interno di una classe di terza media. L’episodio non ha fortunatamente causato alcun danno agli alunni, che dopo alcuni momenti di iniziale panico hanno continuato regolarmente le lezioni.

Sul posto sono intervenuti due autoambulanze e un’auto medica, ma nessuno degli studenti ha riportato sintomi da intossicazione.