Abitanti di San Siro in piazza contro il nuovo stadio: "Salviamo il Meazza e il verde del quartiere"

Un secco 'No' all'ipotesi di un nuovo stadio e un progetto per salvare quello vecchio. Parliamo del Meazza di San Siro, casa di Milan e Inter e soprannominato la "Scala del calcio' per la sua storia calcistica. In sua difesa sono scesi in piazza, martedì 14 luglio, i membri del Coordinamento San Siro chiedendo all'Amministrazione comunale di fermare qualsiasi progetto per un nuovo stadio.

"Abbiamo studiato un progetto per salvare il Meazza - spiegano gli ingegneri civili Riccardo Aceti e Nicola Magistretti intervenendo alla manifestazione - È possibile riconvertire il terzo anello in una struttura coperta che ospiti bar, ristorazione, negozi e musei dello sport. Servirebbe a salvare lo stadio e a evitare il consumo di suolo, preservando il polmone verde del quartiere San Siro. Sarebbe un'operazione vincente per tutti, compresi eventuali investitori privati".