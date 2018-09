Apre Starbucks a Milano, folla in coda sotto la pioggia per entrare: le immagini e i video

Folla in coda davanti a Starbucks a Milano, la catena che giovedì 6 settembre ha inaugurato il suo primo bar italiano. Decine e decine di persone, venerdì mattina, si sono messe in fila per entrare nel locale, nonostante la pioggia.

Nella caffetteria, la più grande di tutta Europa, non ci sono alcuni dei grandi classici del colosso di Seattle - su tutti il Frappuccino e il muffin - per lasciare spazio al gusto italiano. Grandi protagonisti del locale, infatti, sono l'espresso - con miscele raffinate e non tradizionali - e il cappuccino (tutti i dettagli).