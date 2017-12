La Milano delle start up, il 13% grazie ai contributi comunali. E il 98% sopravvive

Start up innovative, Milano fa il boom. Delle oltre 1.200 nate nel capoluogo lombardo, il 13% ha visto la luce grazie ai contributi comunali e i risultati sono sorprendenti: quasi tutte, ad oggi, continuano ad essere attive segno che è soprattutto nella prima fase che serve un aiuto.

Dal 2012 al 2017 sono 996 le attività aiutate a nascere e a svilupparsi, a vario titolo, dal Comune di Milano. Nello specifico: 491 nuove imprese, di cui 157 startup innovative, e 505 realtà già esistenti prima del 2012.

Un concreto sostegno che ha potuto contare su un contributo complessivo da parte dell’Amministrazione di circa 15 milioni di euro in cinque anni grazie ai bandi che si sono succeduti: Risorse in periferia, Welcome business, Tira su la cler, Tra il dire e il fare-Impresa in periferia, Imprese ristrette, Startupper.

Risorse che hanno generato circa 790 milioni di euro di fatturato per le imprese interessate e permesso la creazione di 2.413 posti di lavoro per i soggetti fondatori delle stesse imprese che sono: per il 62% maschi, il 25% donne e per il 13% società oltre a 8.200 addetti che, a vario titolo, sono impiegati e ruotano intorno a queste realtà.

La forma giuridica più adottata è quella della s.r.l. (91%), seguita da s.r.l.s. (6%) e da società di persone (3%). Queste aziende che grazie al web e all’innovazione tecnologica propongono prodotti e servizi, per il 58% si rivolgono al mondo dell’industria e artigianato, per il 25% al commercio, per il 10% ai servizi, il 5% non classificate e il 2% riguardano le nuove frontiere dell’agricoltura idroponica e allevamenti ittici.

Al contrario delle aziende tradizionali, in queste realtà i soci fondatori – 806 – sono circa il doppio rispetto agli occupati – 412 – segno che c’è un ritorno all’impegno in prima persona nel progetto imprenditoriale.