Alla Università Statale aule sovraffollate e studenti per terra. Le immagini

Dopo la polemica per il numero chiuso, alla Statale di Milano continuano le proteste degli studenti che lamentano un sovraffolamento delle aule in particolare per alcune lezioni.

Sia per la triennale che per la specialisica, diventa difficile trovare un posto a sedere e così in tanti sono costretti a rimanere in piedi o per terra prendendo appunti in condizioni sicuramente non agevoli.

Le immagini sono state girate durante le lezioni di Letteratura latina e Letteratura italiana nel plesso di Santa Sofia.