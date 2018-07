"Crudele tradire chi ci dà affetto e amore": l'europarlamentare Stefano Maullu contro l'abbandono degli animali

"Sono 50mila gli animali che ogni anno vengono abbandonati in Italia in prossimità delle vacanze". Questa la denuncia dell'europarlamentare Stefano Maullu, che insieme al suo cagnolino Moet è protagonista di uno spot contro il fenomeno dell'abbandono.

Nel breve filmato Maullu definisce "profondamente ingiusto" lasciare chi ci accompagna quotidianamente dandoci affetto e amore "per una banale vacanza" e invita chi dovesse conoscere qualcuno intenzionato a compiere un gesto così irresponsabile a chiamare associazioni, canili e istituzioni per evitare di far soffrire quelli che dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti "membri della famiglia".