Maltempo, temporali e grandine su Milano: strade allagate, "Seveso a 2 metri". Video

Maltempo doveva essere e maltempo è stato. Forti temporali e grandine sabato mattina su Milano, che si è risvegliata nell'occhio del ciclone con la regione che ha proclamato un'allerta meteo di codice arancione.

Sin dalle prime ore del mattino sulla città sono cadute incessanti piogge, diventate sempre più intense soprattutto nei quartieri a Nord. Disagi vengono segnalati - come mostra il video pubblicato dal comitato Milano sicura - a Quarto Oggiaro. Tra via Mambretti e via Palizzi strade invase dall'acqua, che è finita anche nei negozi e nei bar della zona.

Allagamenti anche al Gallaratese, con le strade coperte dall'acqua. In centro è caduta la grandine, copiosa e abbondante. Nella stazione metro di Maciachini la pioggia è caduta anche all'interno della fermata. Problemi, come spesso accade, anche in zona Fulvio Testi, viale Sarca.

Lì, poco prima delle 10, il Seveso è esondato. Una seconda esondazione si è poi verificata alle 11.15. "Seveso e Lambro. Onda di piena a Niguarda dove in poco tempo siamo arrivati a 2 metri - ha informato l'assessore Marco Granelli alle 9.52 -. Le squadre sono sul posto. È salito anche il livello a monte con seconda ondata a Cesano Maderno. Massima attenzione". "A Palazzolo il livello è basso, ma dietro seconda ondata. Squadre sul posto, anche io in arrivo. Per ora - ha spiegato poco dopo - esondazione contenuta ma dobbiamo aprire la seconda ondata".

Il primo aggiornamento ufficiale era arrivato alle 8.45 da Granelli: "Seveso Lambro 22 giugno ore 8.45. Un forte temporale sta transitando sui quartieri nord di Milano e sui primi Comuni a nord della città. Sta scaricando molta acqua", aveva informato.

"Il sistema di protezione civile è allertato con le squadre sul territorio. Per ora livelli bassi dei fiumi, monitoriamo la situazione. Da nord non arriva acqua, ma - ha concluso - quella scaricata fra Paderno e Milano è molta".

Alle 9.20 altro aggiornamento: "Il temporale si sta ampliando molto su tutta la Brianza e i bacini di Seveso e Lambro. Livelli Seveso in salita veloce. Scolmatore attivo ma prima onda di piena sta arrivando a Niguarda ora con acqua caduta tra Milano e Paderno".

Foto - Allagamenti al Gallaratese