Milano è la città italiana che ospita più extracomunitari: e quasi tutti lavorano

La Città Metropolitana di Milano è la prima in Italia per numero di stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio. Sono quasi mezzo milione e rappresentano il 12% del totale nazionale. Una presenza che tra il 2010 e il 2016 è cresciuta del 30%, quasi il doppio rispetto al resto del Paese.

Il report - firmato Anpal servizi - è stato presentato martedì 13 giugno nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Isimbardi.

Ph: i dati sugli stranieri a Milano