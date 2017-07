Milano: ecco lo street food a pedali, i nuovi "baracchini" in centro

Sono stati presentati martedì 25 luglio in via Beltrami, di fronte al Castello Sforzesco, alcuni dei nuovi vincitori del bando pubblicato dal Comune che consente la vendita itinerante di cibo e bevande con accesso anche nella zona 1. "Potranno sostare al massimo due ore, così non ci sarà alcuna interferenza con gli esercenti", assicura l'assessore comunale all'Attività Produttiva Cristina Tajani. I mezzi sono tutti ecologici, la gran parte a pedali e con una capacità di spostamento davvero semplice e immediata. E ce n'è davvero per tutti i gusti, dal dolce al salato con prodotti DOP e IGP. Sarà possibile intercettarli soprattutto nei luoghi della movida milanese e in concomitanza con i grandi eventi.

I 50 operatori (11 hanno partecipato alla fase di sperimentazione iniziale e 39 sono nuovi) propongono, oltre a prodotti DOP, IGP, STG e PAT, anche sapori cosmopoliti. Tra i riconfermati troviamo, ad esempio,“Mozzarella e Dintorni” che propone bruschette e quanto è tipico nel territorio salentino.“Pop Dog” reinterpreta il classico hot dog statunitense nelle varianti messicana, giapponese ecc. “Sapori in movimento” suggerisce gnocco e tigelle accompagnate dai più conosciuti e apprezzati salumi emiliani. Tra le novità presenti questa mattina in via Beltrami “PicoBrew”,un pub itinerante ideale per chi ama le birre artigianali realizzate con materie prime del territorio milanese.“Pestofino”che ripropone sapori e profumi del Tigullio, dalla pasta fresca alle salse per condire, da quella al basilico a quella alle noci. Infine i gelati della “Gelateria Gorini”, che porterà in centro città i più tipici gusti preparati con ingredienti DOP e IGP come i pistacchi di Bronte, i limoni di Sorrento, lo zafferano de L’Aquila o le amarene brusche di Modena, oltre a “Street Juice” che propone centrifughe, frullati ed estratti derivati da frutta e verdura biologici e a chilometro zero. I mezzi utilizzati (tricicli o quadricicli) hanno tutti un’estetica compatibile con il contesto urbano e una dimensione massima in esercizio di 3,60 mt di lunghezza per 1,70 di larghezza, oltre a essere eco-friendly a trazione a pedali o assistita e a motore elettrico.