Luci lampeggianti e messaggi per chi guida: ecco le strisce "salva pedoni". Il video

Led lampeggianti. Due grandi pannelli sempre accesi. E un avviso, decisamente visibile, per gli automobilisti.

Eccole le strisce "salva pedone", una "invenzione" dell'azienda di Legnano "Smart Street" che promette di far diventare "la strada intelligente".

Il funzionamento è semplicissimo: alcuni sensori - messi in una apposita pedana o nei dissuasori di metallo - rivelano la presenza di donne e uomini pronti ad attraversare e attivano alcuni led lampeggianti che sono visibili a una distanza di ottocento metri di giorno e di due chilometri di sera in modo tale da attirare l'attenzione degli automobilisti in arrivo.

Negli ultimi giorni le strisce "salva pedone" sono state inaugurate in viale Italia - dove ci sono anche due monitor sempre illuminati con la scritta "Salva pedone" - e in via Garibaldi a Sesto San Giovanni.