All'idroscalo di Milano apre la "Wave pool", la prima piscina d'Italia in cui fare surf

Aprirà il 21 giugno all'idroscalo di Milano la prima "Wave pool", la piscina in cui fare surf sulle onde artificiali. L'impianto è stato realizzato da

„Wakeparadise" e consiste in una vasca di 24 metri

in grado di generare un'onda artificiale ampia 10 metri grazie a una turbina elettrica alimentata da fonti rinnovabili.

I prezzi per una sessione di un'ora variano dai 45 euro a persona fino a un massimo di 420 euro per la prenotazione dell'intera struttura. Ogni surfista sarà libero di portare la propria tavola personale, mentre per i principianti è disponibile un servizio di noleggio al costo di 10 euro.