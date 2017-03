Sushi negli "All you can eat" di Milano, in cinque su otto è avariato: il servizio de Le Iene

Inchiesta de Le Iene sui ristoranti sushi "all you can eat" di Milano. Con risultati soprendenti: scarsa igiene e cariche batteriche da fare invidia a un laboratorio scientifico. Sotto la lente d'ingrandimento di Nadia Toffa (il servizio è stato trasmesso domenica 5 marzo) sono finiti alcuni locali che propongono la formula "All you can eat" con prezzi al ribasso: per cena si può spendere anche meno di 15 euro a testa. Il dubbio è spontaneo: poiché la materia prima, il pesce, non è certo economica, come è possibile mangiare in gran quantità con prezzi del genere?