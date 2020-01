Milano, le conseguenze del taglio ai Caregivers spiegate dai genitori di una bimba disabile grave

Fortunato e Maria Rosa sono i genitori di una bambina portatrice di una disabilità grave. Dopo il taglio, deciso a fine dicembre dalla Regione Lombardia, dei fondi per i cosiddetti Caregivers (gli operatori socio-sanitari che si occupano dei disabili a domicilio) hanno lanciato una petizione online che in pochi giorni ha raccolto migliaia di firme, tanto da spingere la giunta di Palazzo Lombardia a tornare - almeno parzialmente - sui suoi passi.

La sforbiciata, del tutto inattesa, è arrivata con la delibera XI/2720 del 23/12/19, nella quale il Consiglio regionale ha "adeguato" i finanziamenti del fondo nazionale per le non autosufficienze alla media nazionale di 400 euro, a fronte di una somma di 1000 euro erogata fino al 2018. Una decisione che ha scanato l'ira dei famigliari dei cittadini disabili di Milano, che su quei soldi facevano conto per poter assistere i propri cari nonostante gli impegni di lavoro. Da qui la petizione, che in meno di una settimana ha raggiunto oltre 5.700 firme, tanto da spingere la Giunta leghista di Palazzo Lombardia a rivedere il provvedimento, portando l'assegno da 400 a 600 euro.

Un passo indietro, quello della Regione, che tuttavia non convince ancora le famiglie, come spiegano Fortunato e Maria Rosa. "Tagliare così tanto i fondi per i Caregivers significa ridurre drasticamente il numero di ore nelle quali un operatore socio-sanitario può essere presente in famiglia. Il costo delle prestazioni è altissimo, arriviamo persino fino a 50 euro all'ora per un infiermiere specializzato che si occupi di un disabile grave. Come possiamo garantire una presenza quotidiana ai nostri malati con appena 600 euro al mese? Il risultato di questa decisione sarà che noi famigliari saremo costretti a lasciare il lavoro per prendere, noi, il posto dei Caregivers che non ci possiamo più permettere. La Regione sostiene che a questi 600 euro se ne potranno aggiungere altri in base alla gravità dei casi, ma poi introduce una soglia di sbarramento che viene calcolata sul reddito ISEE. Non è questa la politica che serve ai nostri disabili".