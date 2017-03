Metro M4: parte la talpa che scaverà il tunnel, ecco come viene fatta la galleria | Il video

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova linea metropolitana di Milano. È partita giovedì una delle due talpe che scaverà sulla tratta est della M4, la linea 4, che va da Forlanini Fs a piazza Tricolore, dove arriverà in circa un anno per poi essere sostituita con una dal diametro più grande che scaverà il centro città.

La talpa Tbm (Tunnel boring machine) partita è stata battezzata Stefania, come la madre del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha azionato il meccanismo nel cantiere di Forlanini Fs (LEGGI LA NOTIZIA).