Tapiro d’oro a Belen dopo le accuse del cuoco del suo ristorante: “Non c’è niente di vero”

“Blitz” - la scorsa sera, in pieno centro a Milano - dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, accompagnato naturalmente dal suo fido Tapiro d’oro. A guadagnarsi il “riconoscimento” sono stati Belen Rodriguez e Andrea Iannone, pizzicati dal volto di canale 5 all’esterno di un locale in zona movida.

Staffelli ha consegnato il tapiro ai due per alcune foto pubblicate da “Chi” che li ritraggono in pose sexy. Il “training amoroso” - così lo ha definito l’inviato del tg satirico - sembra infatti non aver giovato al pilota che, durante il Gran Premio del Qatar, è caduto mentre era in lotta con Marquez e Vinales per la conquista del podio.

Durante il servizio, però, Staffelli ha trovato anche il tempo di chiedere spiegazioni alla showgirl argentina in merito alla denuncia di un ex cuoco del “Ricci” - il locale proprio di Belen e di Joe Bastianich - che ha raccontato di lavorare anche sedici, diciassette ore al giorno in cambio di una paga da otto ore.

“Non è assolutamente vero - si è difesa Belen -. Ce ne siamo già occupati con i legali. Non è vera - ha ribadito - neanche la dichiarazione che ha fatto. Non ha mai parlato con noi, quindi ci mancherebbe”.

A chiudere l’incontro tra Belen, Iannone e Staffelli ci ha pensato l’inviato che ha richiamato il pilota per come aveva parcheggiato la sua auto, una Porsche lasciata abbondantemente su un marciapiede a due passi dal locale.