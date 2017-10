Chiara Ferragni a Striscia: 'attapirata' perché "fa fare i bisogni al cane nel parco di Citylife"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nei giorni scorsi la trasmissione satirica Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro d'oro a Chiara Ferragni, nota fashion blogger milanese. Il motivo? Secondo i vicini di casa porterebbe il suo cane a fare i bisogni nel parco interno di Citylife dove vive con il compagno Fedez.

L'influencer, braccata da Valerio Staffelli nei pressi del suo negozio (zona Gae Aulenti), ha fatto chiarezza ribadendo: "Non è vero, sono notizie false diffuse dai condomini". Sul caso è intervenuto anche il rapper: "La notizia vera è che d'ora in poi porteremo il cane a cagare in casa".

(Video Embed Striscia la Notizia)