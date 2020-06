Teatro alla Scala, la crisi delle maestranze: "Ormai facciamo le collette per chi non ha più soldi"

Dopo i lavoratori del turismo e delle scuole, anche le maestranze del Teatro alla Scala scendono in piazza per chiedere tutele economiche dopo l'epidemia di Coronavirus. Lo storico teatro milanese è chiuso da tre mesi, e finora non sembra ancora esserci un piano dettagliato per la ripartenza.

"Attorno alla Scala ruota un universo fatto di elettricisti, addetti ai costumi, sarti e trasportatori - spiegano i manifestanti della Confederazione Unitaria di Base - Non tutti hanno le adeguate tutele contrattuali e per molti sta diventando impossibile andare avanti. Siamo al punto di dover fare le collette per le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Oltre a questo, in vista della ripartenza, non abbiamo ancora alcuna garanzia sulle modalità con cui attuare il distanziamento sociale e le misure di sicurezza anti Covid. Dobbiamo ripartire, ma vogliamo che anche la salute sia tutelata. Su questo attendiamo risposta dall'Amministrazione comunale, che è anche responsabile del teatro".