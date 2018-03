Protesta sotto la sede Telecom, la riorganizzazione aziendale preoccupa i lavoratori

Numerosi lavoratori si sono riuniti in sit-in sotto la sede di via Melchiorre Gioia lunedì 19 marzo per chiedere chiarezza dopo il piano di riorganizzazione aziendale annunciato da Telecom, un piano che prevede la reinternalizzazione di diverse attività nonché una rimessa di abbattimento dei premi pari e superiori al 10% nei confronti delle aziende di installazioni telefoniche.

Le scelte di Telecom potrebbero abbattersi pesantemente sulla tenuta occupazionale del sistema delle aziende di impiantistica, che nel nostro paese conta circa 15mila addetti diretti ed altrettanti indiretti.

Mentre al Ministero dello Sviluppo economico si teneva un incontro con l’obiettivo di scongiurare eventuali, massicci licenziamenti e un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro di chi opera nel settore, nelle stesse ore sono state proclamate a livello nazionale 4 ore di sciopero nelle aziende di impiantistica e organizzate mobilitazioni sul territorio.