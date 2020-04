Milano, la Polizia smantella una rete di 'revenge porn' su Telegram: vittime ricattate con le foto hot

È stata ribattezzata “Drop the revenge” la maxi operazione congiunta della Polizia Postale di Milano, Palermo e Bergamo per smantellare una serie di canali telegram dedicati al cosiddetto “revenge porn”, la vendetta attraverso la pubblicazione sui social di video e fotografie intime del malcapitato di turno.

Identificati e denunciati, in particolare, gli amministratori di tre canali Telegram dagli inquietanti nomi “Stupro tua sorella 2.0”, “Il vangelo del pelo” e “La Bibbia 5.0”, canali ai quali erano iscritti migliaia di utenti. Tra le vittime, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di esporsi in prima persona per denunciare questo fenomeno. Stando a quando ricostruito dagli inquirenti, uno dei tre amministratori, un cittadino italiano 17enne, aveva guadagnato in poco tempo circa 5mila euro vendendo fotografie pornografiche delle sue vittime sul canale “La Bibbia 5.0”.