Milano, albero cade per il maltempo: il video in diretta

Un albero caduto sulla strada a causa del forte maltempo in arrivo sulla città. È il filmato realizzato da un lettore di MilanoToday, dove il vento ha letteralmente sradicato un tronco d'albero. La perturbazione, che è prevista sulla Lombardia per le prossime ore, sta causando numerosi allarmi in varie zone della provincia di Milano, come testimoniato dall'impressionante clip dell'albero che si schianta al suolo a pochi metri da un'automobile in arrivo sulla carreggiata.

Video Massy M.L./MilanoToday