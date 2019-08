Milano, violento acquazzone in città e hinterland: alberi caduti e rallentamenti alla linea ferroviaria

Alberi caduti e rallentamenti alle linee ferroviarie. Sono i danni causati dal violento acquazzone estivo che si è abbattutto intorno alle 14 di venerdì 2 agosto su Milano e hinterland. La perturbazione è durata poco meno di mezz'ora, con fulmini, raffiche di vento e persino grandine.

Numerose le piante abbattute dal vento, con rami in strada lungo via Farini, viale Papiniano, via Ripamonti e via Ravizza. Interrotta la linea 16 del tram Atm, mentre sul passante ferroviario si registrano rallentamenti lungo la tratta in direzione di Treviglio (BG).