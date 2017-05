Come da previsioni, un violento nubifragio ha colpito Milano la notte tra giovedì e venerdì 12 maggio. Molte zone della città sono state allagate ed alcune sono rimaste senza corrente elettrica. Il Seveso ha tracimato. Diverse auto sono rimaste bloccate nei sottopassi. Le previsioni, anche per venerdì, sono critiche: altri temporali sono in arrivo.