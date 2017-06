Un violento nubifragio ha colpito alcune aree di Milano nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno. Caduti parecchi millimetri di pioggia in pochi minuti, una vera e propria bomba d'acqua che per fortuna si è limitata ad alcune zone. La situazione rimane di massima allerta, le previsioni meteo non promettono nulla di buono