Tenta una rapina in farmacia e ingaggia una colluttazione, poi scappa: preso dopo qualche giorno

Un uomo di 46 anni è stato fermato dalla polizia mercoledì 7 febbraio. Controllato insieme ad altre quattro persone nel parco di via Conca del Naviglio, è stato riconosciuto da un poliziotto come il responsabile della tentata rapina in una farmacia, nel piazzale della Stazione di Porta Genova, compiuta il 30 gennaio.

In quella occasione, l'uomo aveva cercato di portare via alcuni oggetti esposti e poi aveva ingaggiato una colluttazione con un farmacista che era riuscito ad allontanarlo dal negozio. Il 46enne al momento del controllo indossava gli stessi abiti del giorno della rapina e, ai poliziotti, si è subito mostrato molto nervoso chiedendo ripetutamente il perché di un controllo "inutile e superfluo". Le cinque persone controllate sono tutte tossicodipendenti e frequentatrici del Sert.