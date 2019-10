Il pusher gli vende la carta: lui lo scaraventa nel vuoto per ammazzarlo, tradito dal video

Eccoli i frame del venerdì sera di sangue andato in scena lo scorso weekend in zona corso Como, dove un ragazzo di venti anni - un cittadino gambiano con precedenti per spaccio - è stato letteralmente scaraventato nel vuoto da un muretto di via Alessio di Tocqueville. A colpirlo e quasi ucciderlo, hanno accertato adesso gli investigatori della Squadra Mobile, è stato un 22enne italiano che ora si trova in carcere perché fermato con l'accusa di tentato omicidio.

La follia era iniziata pochi minuti prima delle 22.40, accanto al muretto che sovrasta il parcheggio sotterraneo. A raccontarla perfettamente sono le telecamere di video sorveglianza che hanno immortalato tutta la terribile scena, attimo per attimo. Nelle immagini si vede l'aggressore raggiungere il giovane, che è seduto proprio sul muretto. I due discutono, poi il 22enne gli assesta un pugno in faccia e lo spinge con forza nel vuoto.

La vittima, senza possibilità di difesa, cade sulla rampa che conduce al parcheggio e resta a terra immobile: sarà immediatamente operata al Fatebenefratelli e riporterà un trauma cranico e la frattura delle vertebre cervicali, tanto che rischia di non poter più camminare. Dopo il tentato omicidio, invece, l'aggressore raggiunge l'ascensore del parking, attende un secondo uomo e poi sparisce in auto.

Gli agenti, proprio attraverso la targa della macchina, sono risaliti alla sua identità e sabato pomeriggio lo hanno fermato a Rogoredo mentre cercava di scappare in treno. Interrogato, ha ammesso di aver colpito il pusher perché gli aveva venduto carta al posto della cocaina.