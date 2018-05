Sale sul cavalcavia e minaccia di buttarsi nel vuoto in autostrada ad Assago

Vido inviato dalla nostra lettrice Angela V.

Intervento di emergenza domenica pomeriggio lungo l'autostrada A7, all'altezza di Assago, per soccorrere un uomo che minacciava di buttarsi nel vuoto dal cavalcavia tra le auto in corsa.

Sul posto, pochi istanti dopo le 17 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 insieme al personale autostradale e la Polizia Stradale del distaccamento Milano Ovest.

Per permettere l'intervento dei soccorsi il traffico è stato momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni e in pochi istanti l'uomo, un 39enne, è stato convinto a desistere dagli agenti della Stradale ed è stato soccorso dal personale sanitario. Si tratta di un 39enne italiano, trasferito in ambulanza in codice verde per accertamenti all'ospedale San Paolo.

Al termine dell'intervento, la circolazione è ripresa regolarmente.