Sesto ricorda Bazzega, Padovani, Mazzanti e Briano, vittime del terrorismo | Video

In occasione delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” del 9 maggio, istituito per ricordare tutte le vittime del terrorismo, l’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha ricordato le proprie vittime con la posa di una corona alle lapidi a loro dedicate.

Alle 11, nel giardino Bazzega di via Padovani, è stato ricordato il vicequestore Vittorio Padovani e il maresciallo Sergio Bazzega, caduti il 15 dicembre 1976 in via Leopardi durante la cattura del brigatista Walter Alasia.

Alle 11.30 è stata celebrata la figura di Manfredo Mazzanti – direttore tecnico della Falck ucciso il 28 novembre 1980 di fronte alla sua abitazione – posando una corona all’ingresso della sede di Afol in viale Italia 548.

La giornata si è chiusa alle 12 con la posa di una corona alla lapide della General Electric di viale Edison, 50 in memoria di Renato Briano, direttore del personale della Ercole Marelli ucciso il 12 novembre 1980 in metropolitana mentre si recava al lavoro.