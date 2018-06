Tra Francia e Italia a bordo del treno Thello con menù tipici delle regioni attraversate: "Coccoliamo il cliente"

Viaggiare tra l'Italia e la Francia a bordo dei treni Thello da oggi è più confortevole. Sono state totalmente rinnovate 45 carrozze notte con una attenzione al cliente davvero particolare. Numerose anche le iniziative di intrattenimento a bordo oltre ad una ricca cucina offerta nel vagone ristorante con il menù tipico delle regioni attraversate.

“L’obiettivo di Thello è quello di rendere unica l’esperienza di viaggio dei nostri clienti”, ha sottolineato Roberto Rinaudo, Amministratore Delegato di Thello. “A differenza degli altri mezzi di trasporto, il treno notte offre infatti il tempo per momenti preziosi, come una cena in carrozza ristorante con la famiglia, una serata musicale tra amici, l’intimità della cabina letto in coppia. Per noi il cliente è un ospite d’onore, da coccolare, ancor più che semplicemente da far viaggiare.”

Grande novità è la cabina Premium acquistabile per la tratta Venezia – Milano – Parigi. Disponibile per una o due persone, è accessoriata con tutti i comfort: kit di biancheria in cotone, articoli da toilette, drink di benvenuto e colazione oltre al bagno privato (con doccia e wc) in cabina.