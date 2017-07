Tiffany apre nel cuore di Milano: in piazza Duomo la boutique più grande d'Europa

Tiffany & Co. apre la sua terza boutique a Milano. Ecco le immagini in esclusiva del negozio Tiffany più grande d'Europa con 1.000 metri quadrati di spazio espositivo distribuito su due livelli. I lavori sono durati circa cinque mesi, l'inaugurazione è attesa martedì 11 luglio ma i locali sono aperti al pubblico da lunedì 3 luglio. Il negozio offre un'esperienza unica: al suo interno sono esposti gioielli di collezioni iconiche da quelle in oro e argento fino all'alta gioielleria oltre a un salone dedicato alle collezioni di orologi. Al primo piano anche un lounge bar e una private dining room per eventi e iniziative speciali del brand. Questo negozio Tiffany è il decimo in Italia.