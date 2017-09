Milano-Rijeka, tensione in Piazza Duomo e in metropolitana: sette tifosi fermati | Video

Fumogeni e tifosi del Rijeka in Piazza Duomo a Milano nel pomeriggio di giovedì 28 settembre. Un gruppo di ultras della squadra fiumama ha letteralmente preso d'assedio il sagrato della cattedrale. Non solo: un giovane è salito sulla statua di Vittorio Emanuele e si è calato i pantaloni sotto gli occhi di passanti e turisti.

Gli agenti della Questura di Milano, in servizio di prevenzione davanti alla basilica, lo hanno fermato e bloccato. Non solo. Attimi di tensione fuori dallo stadio dove si disputerà il match tra Milan e Rijeka valido per l'Europa League. In totale sono sette i tifosi fermati.

Inoltre, sempre giovedì pomeriggio, alcuni tifosi fiumani hanno acceso alcuni fumogeni in metropolitana diffondendo un'acre nube di fumo. Per il passaggio del corteo ultras, intorno alle 19, è stata chiusa l'ingresso della stazione della Metropolitana di Garibaldi.

(video Tackle duro/Fb)