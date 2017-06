Il primo mattone di CityLife è stato posato nel 2007 e in dieci anni sono cambiate parecchie cose, primo tra tutti: lo skyline di Milano. Nel video, pubblicato sul profilo Instagram della società, si vede come è cambiato il quartiere Portello durante i lavori. Il cantiere non è ancora terminato, deve essere ancora edificato il terzo grattacielo: il curvo.