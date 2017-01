Una donna di cinquantacinque anni, Tiziana Pavani — impiegata nella segreteria dell'asilo di via Anselmo —, è stata trovata morta giovedì sera nel suo appartamento di via Bagarotti, zona Baggio, a Milano. Secondo quanto riferito da alcuni conoscenti la 55enne non si è presentata al lavoro giovedì mattina. (Video B&V Photographers).