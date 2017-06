Tiziano Ferro ha registrato un videmoessaggio per il Milano Pride di sabato 24 giugno. La clip è stata pubblicata giovedì sulla pagina Facebook degli organizzatori della manifestazione. "Ciao Milano, non posso essere con voi fisicamente. Ma contate su di me, io ci sarò sempre"."I diritti civili — ha continuato il cantante — devono assolutamente avere la meglio. Vi voglio bene".