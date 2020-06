TNT-FedEx, lavoratori ancora in sciopero a Peschiera Borromeo: "Ci avevano promesso assunzioni"

Presidio sotto la sede TNT-FedEx di Pescheria Borromeo a una settimana di distanza dall'intervento brutale della polizia contro i lavoratori in sciopero e per solidarizzare con il personale in esubero e le mancate assunzioni promesse invece dall'azienda ai lavoratori delle cooperative.

"La societtà TNT-FedEx - spiegano i manifestanti - non accetta nessuna trattativa sulle assunzioni nonostante ci siano le condizioni ed un verbale già firmato nel mese di marzo. Le istituzioni non intervengono e nonostante una nosta richiesta scritta non siamo ancora stati contattati dalla prefettura per un incontro. Per questo motivo questa sera siamo tornati davanti all'azienda".