Tomorrowland2017, a Malpensa si balla elettronica in attesa dell'imbarco

E' scattato giovedì 20 luglio all'aeroporto di Milano Malpensa il tanto atteso “Gate party”, promosso dalla compagnia di bandiera del Belgio e sponsor ufficiale di Tomorrowland e da un altro noto brand milanese, che per la prima volta prende parte al progetto. Milioni di persone e una sola destinazione: Tomorrowland, uno dei principali festival di musica elettronica che unisce ogni anno più di 180mila appassionati provenienti da tutto il mondo. Un partyflight a sorpresa ha trasformato il gate in una pista da ballo che ha coinvolto tutti i passeggeri che oggi sono decollati alla volta di Bruxelles. L'evento animato dalla musica di Stefano Fisico Dj ha coinvolto ragazzi e non solo in balli prepartenza. (immagini Fb di A. Favaro e L. Bourscheidt e foto Ynot?).