Tornano i tornei di calcio e basket in Piazza città di Lombardia: ecco Mi Games | Video

Partirà ancora da Milano la terza edizione di Mi Games, format sportivo ideato Davide Ardizzone, ex giocatore di basket e laureato in economia. Lo slogan è sempre “Live the city, Live the sport” e l'obiettivo è far giocare e divertire gli sportivi nelle strade e nelle piazze di cinque città italiane. Già perché i tornei – calcio, basket, beach volley e pallanuoto – si svolgeranno in cinque città dello Stivale: Torino, Roma, Genova e Santa Margherita Ligure, oltre a Milano (23-28 maggio). La novità 2017 è proprio la tappa nella Capitale: "Roma – spiega Ardizzone – è la naturale prosecuzione di ciò che abbiamo cominciato quattro anni fa: avremo l'occasione di svolgere la manifestazione in una location prestigiosa e suggestiva come quella del Foro italico".

Non è la sola novità: l'ultima tappa dei Mi-Games si svolgerà a Umago (Croazia) e prenderanno parte i vincitori di ogni tappa del tour insieme ai migliori classificati nel ranking generale. "Non è solamente un weekend conclusivo di sport e aggregazione ma è un ottimo banco di prova per la realizzazione, nei prossimi anni, di tappe in Europa", precisa Ardizzone. Già perché l'obiettivo di Mi Games nei prossimi anni è quello di organizzare dieci appuntamenti in Italia, ma anche esportare la mentalità del torneo in altre città europee.

Sport con un occhio di riguardo per la beneficenza. Parte del ricavato verrà destinato al sostegno del progetto alimentare a favore dei bambini colombiani in età scolare attuato con la Fondazione Italia por Colombia di Ivan Ramiro Cordoba. Non solo: Mi Games aiuterà anche Okapia Onlus che si impegnerà a far trascorrere tre giornate di sport a quattrocento bambini di età compresa tra i sei e i sedici anni.