L'esplosione e poi il crollo. Spettacolare demolizione nella mattinata di lunedì 6 luglio per la torre piezometrica di via Gassman, abbattuta per far posto a una nuova piscina.

L'opera, tra i simboli del quartiere Adriano, serviva a garantire l'adeguata pressione alla rete idrica ed era in funzione dagli anni '80.

Video da Semplicemente Milano di Andrea Cherchi