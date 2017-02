Brividi a oltre cento metri dal suolo: giovani si arrampicano su una ciminiera abbandonata

Due giovani climber si sono arrampicati sulla ciminiera dell'ex stabilimento Snia di Varedo (Monza-Brianza). I ragazzi hanno sfidato la torre salendo fino in cima utilizzando le scale montate all'esterno della ciminiera, senza usare corde o misure di sicurezza. Non solo: più volte hanno provato l'ebbrezza del vuoto sporgendosi. La loro «avventura» è stata filmata con delle action-cam e pubblicata su YouTube.

Un'azione dimostrativa senza alcun secondo fine. I due ragazzi, infatti, sono degli urban climber. Tradotto? Arrampicatori che dimostrano la loro bravura non sulle pareti di roccia, ma arrampicandosi sugli edifici.

In passato la torre dell'ex Snia aveva fatto parlare di sè, oltre che per il suo passato industriale e il presente di degrado e abbandono, anche perchè era stata teatro di uno spettacolare intervento di soccorso in quota. Lo scorso 30 settembre un operaio si è infortunato mentre era al lavoro a 110 metri di altezza e i sanitari del 118 lo hanno tratto in salvo calandosi con un verricello dall'elicottero sulla torre.