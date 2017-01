Migranti stipati "come merce" nei camion per passare le frontiere: 34 arresti

Trentaquattro persone sono state arresate con l'accusa di avere fatto parte di una banda di trafficanti di migranti a livello internazionale. Le operazioni sono state coordinate da Ilda Boccassini e dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Le indagini si sono protratte per due anni e sono state compiute dagli agenti della squadra mobile in diverse province italiane.

Ai vertici soprattutto egiziani e afghani. In Italia sono state arrestate diciotto persone di cui tre italiani e cinque a Milano. Per alcuni destinatari della misura - irreperibili - è stato emesso il mandato di arresto europeo.

I membri dell'organizzazione indirizzavano i profughi appena sbarcati verso la città di Milano. I migranti venivano poi contattati per l'ultima parte del viaggio, ovvero l'uscita dall'Italia in vista dell'agognato nord d'Europa, di notte. I migranti venivano letteralmente stipati dentro furgoni, camion e anche automobili, come vera e propria merce. La Boccassini l'ha definita "la globalizzazione del male" e ha commentato che si tratta di migranti che avevano già "per mesi, anche per anni, affrontato mille disagi per arrivare in Italia".