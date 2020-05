Traffico di rifiuti, discariche abusive, roghi e affari d'oro per i gestori: 16 persone nei guai. Video

Traffico illecito di rifiuti in concorso e realizzazione di discariche abusive ubicate in Piemonte, Lombardia e Veneto. Sono queste le accuse nei confronti di 16 persone sulle quali i carabinieri del Noe di Milano hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare: 6 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 7 con obbligo di firma.