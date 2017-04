Addio alla linea 23: gli autisti Atm salutano lo storico tram con una carrellata di immagini

Ha terminato tutte le sue corse la linea 23, storico tram che collegava il centro con Città Studi e Lambrate, ora "in pensione" dopo il piano di riorganizzazione del trasporto pubblico. E proprio la storica carrozza è la protagonista di un video che gli autisti dell'Azienda trasporti milanesi hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook.

La clip, circa due minuti, raccoglie numerose fotografie della vettura in ogni angolo del suo percorso durante i suoi ottantaquattro anni di attività. Ma c'è anche chi non si arrende: c'è una petizione per chiedere a Atm e Comune di ritornare sui loro passi e salvare il numero della linea, oggi integralmente sostituita dalla 19.