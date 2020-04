Milano: l'omaggio dei dipendenti ATM ad Alessandra, la collega tranviera uccisa dal compagno

"Atm e tutti i dipendenti sono vicini alla famiglia e agli amici di Alessandra. La sua morte ci colpisce profondamente". Così ATM ha omaggiato Alessandra Cità, la tranviera 47enne uccisa domenica 19 aprile dal compagno nella loro casa di Trucazzano, in provincia di Milano.

Per ricordare la collega mercoledì 22 aprile i dipendenti dell'Azienda Trasporti Milanese hanno osservato un minuto di silenzio, rotto solo dall'applauso spontaneo all'arrivo in deposito del tram della linea 27 sul quale lavorava la donna. Il compagno di Alessandra, reo confesso dopo il terribile gesto, è ora detenuto nel carcere di San Vittore e su di lui pesa l'accusa di omicidio volontario. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe agito perché la tranviera era in procinto di rompere la relazione con il compagno.