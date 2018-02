Trasporto urgente di organi: l'arrivo dei carabinieri in ospedale

A volte le forze dell'ordine sono utili per ragioni diverse da quelle "solite", cioè il controllo del territorio, la prevenzione o la repressione dei reati. Non così di rado, le vetture veloci di polizia e carabinieri vengono utilizzate anche per servizi speciali, come il trasporto d'urgenza di organi per il trapianto.

E' accaduto, per esempio, venerdì pomeriggio: un'Alfa Giulia Qv del nucleo radiomobili dei carabinieri di Milano ha trasportato due reni dall'ospedale San Raffaele all'ospedale Niguarda, su richiesta del 118 (Azienda regionale emergenze urgenze).