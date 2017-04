L'Agenzia nazionale per la sicurezza potrebbe dare presto il via a Trenitalia per accorciare ulteriormente il tempo di percorrenza tra Milano e Roma.

La capitale economica e quella politica, entro fine anno, potrebbero essere collegate in 2 ore e 40 minuti: il Frecciarossa 1000 arriveranno a toccare i 350 km/h.